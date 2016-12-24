В День России Артём Здунов поздравил с юбилеем 95-летнюю Раису Бегоулову

12 июня Глава Мордовии Артём Здунов лично поздравил с 95-летием труженицу тыла, вдову участника Великой Отечественной войны Раису Федоровну Бегоулову.



Раиса Федоровна уроженка села Новая Карачиха Ромодановского района. Окончив медицинское училище, она почти 50 лет посвятила медицине. Во время войны работала в госпитале, позже - на скорой помощи, заведующей здравпунктом троллейбусного управления и 30 лет посветила медицинской службе мебельной фабрики.



Всюду ее профессионализм и лучшие человеческие качества получали высокую оценку и от руководителей, и от коллег, и от пациентов.



У Раисы Федоровны две дочери, две внучки и три правнука. Все они воспитаны на примере трудолюбия, ответственности, любви к людям и профессии. Сегодня Раиса Федоровна получила десятки поздравлений, со словами благодарности за труд, пожеланиями долгих лет жизни.



Поздравление от Президента России В.В.Путина было зачитано имениннице вслух - в нем звучали слова благодарности за труд на благо страны.



Артём Здунов приехал поздравить Раису Федоровну не с пустыми руками - вручил юбиляру красивый букет, торт и новый телевизор. Подарок от Главы Мордовии получила и младшая внучка Полина - большую книгу сказок и мягкую игрушку Лисёнка - символ Саранска.



Подарочный торт попробовали за чаем, в кругу дружной семьи, где чувствовалось тепло, забота друг о друге, огромное уважение всех к любимой маме и бабушке. Раиса Федоровна рассказывала о своей жизни, о профессии, о любимых детях и внуках, а в завершение произвела настоящий фурор, прочитав наизусть большое стихотворение русского классика - с выражением и без единой запинки! Артём Здунов выразил слова искреннего восхищения жизнелюбием и оптимистическим настроем Раисы Федоровны, еще раз поблагодарил ветерана за труд и от души пожелал доброго здоровья, долгих лет жизни.