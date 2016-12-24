В Старошайговском районе отремонтируют дороги на 173 млн. рублей

Новый инвестиционный проект
Глава Мордовии осмотрел в Зубово-Полянском районе готовый к запуску завод по производству топливных гранул
В 2022 году в Старошайговском районе планируется выполнить значительный объем работ по капитальному и текущему ремонту как республиканских дорог, так и дорог местного значения.
В начале марта заключено три контракта с АО «Мордовавтодор» на общую сумму более 173 млн. рублей. Это капремонт 1,6 км подъезда к Новой Федоровке, 4 км 400 м дороги от Старого Шайгова до Сарги, а также дороги Новотроицкое – Мельцаны – Вертелим – 22-23 км и 24-28 км.
В Старошайговском районе «Мордовавтодор» работает уже несколько лет, в частности, на капремонте дорог Шувары – Нагаево, федеральной трассе – Новое Акшино, Мельцаны – Новая Федоровка, Шигонь – Говорово и т. д.
Планируется провести большой объем работ по ремонту сельских дорог в райцентре по улицам Молодежная, Свободы, Делегатская, Пионерская, Шишканова, а также построить дорогу по улице Крестьянской в селе Мельцаны.
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Глава Мордовии осмотрел в Зубово-Полянском районе готовый к запуску завод по производству топливных гранул
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