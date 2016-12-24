В Саранске прошла первая тренировка слэдж-хоккейной команды Мордовии

Первая тренировка слэдж-хоккейной команды Мордовии прошла в Ледовом дворце Саранска, где и далее будут заниматься ребята. Об этом сообщает Министерство спорта и молодежной политики РМ.

В следж-хоккей играют люди с нарушенной двигательной функцией нижней части тела. Хоккеисты катаются не на коньках, а на специальных санях с полозьями, к которым спортсмены крепятся ремнями. Игроки пользуются сразу двумя клюшками, предназначенными как для маневрирования, так и для ударов по шайбе. У каждой из клюшек на конце есть металлические зубцы, с помощью которых следж-хоккеист может отталкиваться ото льда.

«Нам хотелось, когда мы выбирали вид спорта, чтобы он соответствовал двум критериям. Первое - чтобы ребята имели возможность поправлять свое здоровье, иметь социализацию. Командный вид спорта как раз включает в себя общение. В команде их 12 человек, они дни рождения вместе отмечают, выезжают на соревнования, у них знакомые в других городах появляются. И второй критерий - дать возможность для ребят, которые к этому стремятся, достичь спортивных результатов. Следж-хоккей - паралимпийский вид спорта, - говорит директор по развитию АНО «Больше чем спорт» Наталья Шмонина.

Почему Мордовия? Саранск очень красивый. Я вчера приехала, гуляла. Я сама в Пензе живу. Мы брали близкие города, чтобы дети могли ездить к друг другу и соревноваться.

Проект социальный, реализуется на средства социально ответственного бизнеса, на средства людей с активной жизненной позицией, т.е. с помощью пожертвований. Нас очень поддержали Глава региона Артём Алексеевич Здунов, Министерство спорта и молодежной политики Мордовии. Нам выделили ледовую арену на безвозмездной основе, мы имеем возможность заниматься здесь два раза в неделю, будем добавлять сухие тренировки в спортивном зале. Экипировку, сани купили неравнодушные люди, радеющие за развитие спорта в наших городах. В планах - освоить катание, регулярные тренировки, участие в четырех турнирах. Так как мы подписали соглашение с Федерацией адаптивного хоккея России, в 2023 году планируется участие саранской команды во всероссийских соревнованиях.

Особенность следж-хоккея заключается в том, что в одной команде могут быть ребята от 6 до 18 лет. Это норма. Связано это с тем, что форма инвалидности бывает разная. Бывает такое, что 16-летний ребенок физически слабее 7-летнего. Разрешается такой диапазон возрастной, и участие девочек в команде. В первую очередь это делается для реабилитации ребят, и уже на второй план выходят спортивные достижения».



