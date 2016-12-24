В Рузаевке подготовили праздничную программу на День России

Поддержка экономики
В Мордовии на антикризисном штабе обсудили меры поддержки экономики республики
12 июня Рузаевка вместе со всей страной отпразднует День России, а также день рождения города. Мероприятия будут проходить на нескольких площадках.
В 9 часов на площади Тысячелетия состоится утренняя зарядка.
В 11 часов от Свято-Троицкого храма стартует автомотовелопробег с флагами Российской Федерации.
На стадионе «Химмаш» в 11 часов состоится товарищеский матч по футболу между командами администрации Рузаевского района и сельских поселений. А на стадионе «Локомотив» будет проходить Спартакиада.
С 12 часов начнется праздничная программа в парке культуры и отдыха. Здесь будут организованы развлечения для детей и взрослых.
С 17 часов начнут работу тематические площадки на площади Тысячелетия. Зрелищным событием обещает стать конкурс экскаваторщиков. Также здесь будут выставлены работы участников муниципального конкурса на лучший арт-объект.
Завершится праздник красочным фейерверком в 22 часа.
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