Отделение Пенсионного фонда по РМ опубликовало график выплаты пенсий в праздничные дни

Социум

Отделение Пенсионного фонда России по Республике Мордовия сообщает, что в целях обеспечения своевременной выплаты пенсий и других социальных выплат во время июньских праздников, утвержден график доставки пенсионных выплат.

Доставка пенсий  через отделения почтовой связи производится по графикам,  составленным почтовыми отделениями связи и согласованным с Отделением Пенсионного фонда.

Так, в городских и сельских отделениях почтовой связи, которые работают 6-ть дней в неделю, пенсию доставят по следующему графику:

  • 11 июня - за 11, 12 и 13 июня;

С 14 июня выплаты пойдут по обычному графику доставки.

В городских и сельских отделениях почтовой связи с 5-дневной рабочей неделей, график доставки следующий:

  • 10 июня - за 10, 11, 12 и 13 июня

С 14 июня - по графику.

В сельских отделениях почтовой связи с 3-х дневной рабочей неделей (вторник, четверг, суббота) определены следующие даты доставки пенсии:

  • 9 июня - за 9 и 10 июня.

  • 11 июня - за 11, 12 и 13 июня.

С 14 июня выплаты пойдут по обычному графику доставки.

В сельских отделениях почтовой связи с 3-х дневной рабочей неделей (понедельник, среда, пятница) выплату доставят:

  • 10 июня - за 10,11,12 и 13 июня.

С 14 июня - по обычному графику.

Пенсионерам, получающим пенсионные выплаты через кредитные учреждения (на счет банковской карты либо на счет по вкладу), июньская пенсия будет перечислена в традиционные дни доставки. Т.е. график у них не меняется.

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