Отделение Пенсионного фонда по РМ опубликовало график выплаты пенсий в праздничные дни

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Отделение Пенсионного фонда России по Республике Мордовия сообщает, что в целях обеспечения своевременной выплаты пенсий и других социальных выплат во время июньских праздников, утвержден график доставки пенсионных выплат.
Доставка пенсий через отделения почтовой связи производится по графикам, составленным почтовыми отделениями связи и согласованным с Отделением Пенсионного фонда.
Так, в городских и сельских отделениях почтовой связи, которые работают 6-ть дней в неделю, пенсию доставят по следующему графику:
11 июня - за 11, 12 и 13 июня;
С 14 июня выплаты пойдут по обычному графику доставки.
В городских и сельских отделениях почтовой связи с 5-дневной рабочей неделей, график доставки следующий:
10 июня - за 10, 11, 12 и 13 июня
С 14 июня - по графику.
В сельских отделениях почтовой связи с 3-х дневной рабочей неделей (вторник, четверг, суббота) определены следующие даты доставки пенсии:
9 июня - за 9 и 10 июня.
11 июня - за 11, 12 и 13 июня.
С 14 июня выплаты пойдут по обычному графику доставки.
В сельских отделениях почтовой связи с 3-х дневной рабочей неделей (понедельник, среда, пятница) выплату доставят:
10 июня - за 10,11,12 и 13 июня.
С 14 июня - по обычному графику.
Пенсионерам, получающим пенсионные выплаты через кредитные учреждения (на счет банковской карты либо на счет по вкладу), июньская пенсия будет перечислена в традиционные дни доставки. Т.е. график у них не меняется.
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