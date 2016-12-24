В Мордовии росгвардейцы проверяют антитеррористическую защищенность детских лагерей

День Великой Победы
В Саранске и районах Мордовии прошли мероприятия, посвященные празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
В преддверии детского летнего отдыха сотрудники Управления Росгвардии по РМ в составе межведомственной комиссии проводят обследования детских лагерей республики на предмет их безопасности, антитеррористической защищенности и инженерно-технической оснащенности.
В ходе обследования сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии проверяют наличие и исправность кнопок тревожной сигнализации, установленных в заведениях, работоспособность систем видеонаблюдения, сигналов оповещения и т.д. Росгвардейцами выявлено 12 нарушений антитеррористической защищенности в детских лагерях, основные из них приходятся на системы видеонаблюдения.
Инспекторы центра лицензионно-разрешительной работы Росгвардии проверяют частные охранные организации, которые отвечают за безопасность отдыха детей. На данном этапе нарушений лицензионных требований частными охранными организациями в детских лагерях не выявлено.
В текущем летнем сезоне на территории Мордовии функционируют 24 детских лагеря. При этом 17 из них находятся под защитой вневедомственной охраны Росгвардии и частных охранных организаций, и оборудованы кнопками тревожной сигнализации для экстренного вызова стражей правопорядка.
Поделиться в соц. сетях:
В Саранске и районах Мордовии прошли мероприятия, посвященные празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
21 мая по всей стране пройдет Всероссийская акция «Ночь музеев»
Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в республике не изменилась
Мордовские предприятия АПК держат высокие объемы производства
Глава Мордовии осмотрел в Зубово-Полянском районе готовый к запуску завод по производству топливных гранул
В Доме Республики состоялась торжественная церемония вручения наград победителям всероссийских и республиканских конкурсов
В Мордовии сохраняются ограничительные меры при контроле за распространением коронавирусной инфекции
Глава Мордовии подарил многодетной семьей Бябиных из Ромоданова автомобиль
Глава республики Артём Здунов объявил о создании «Мордовской футбольной лиги»