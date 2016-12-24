В Мордовии росгвардейцы проверяют антитеррористическую защищенность детских лагерей

В преддверии детского летнего отдыха сотрудники Управления Росгвардии по РМ в составе межведомственной комиссии проводят обследования детских лагерей республики на предмет их безопасности, антитеррористической защищенности и инженерно-технической оснащенности.

В ходе обследования сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии проверяют наличие и исправность кнопок тревожной сигнализации, установленных в заведениях, работоспособность систем видеонаблюдения, сигналов оповещения и т.д. Росгвардейцами выявлено 12 нарушений антитеррористической защищенности в детских лагерях, основные из них приходятся на системы видеонаблюдения.

Инспекторы центра лицензионно-разрешительной работы Росгвардии проверяют частные охранные организации, которые отвечают за безопасность отдыха детей. На данном этапе нарушений лицензионных требований частными охранными организациями в детских лагерях не выявлено.

В текущем летнем сезоне на территории Мордовии функционируют 24 детских лагеря. При этом 17 из них находятся под защитой вневедомственной охраны Росгвардии и частных охранных организаций, и оборудованы кнопками тревожной сигнализации для экстренного вызова стражей правопорядка.