Роспотребнадзор по РМ проверил качество воды и почвы у популярных водоемов

В Саранске городские власти определили официальные места массового отдыха населения на водных объектах – это водоемы «Зеленая роща», «Лесное озеро», «Луховское водохранилище», водоем у стадиона «Старт». Роспотребнадзор по РМ проводит мониторинг качества воды и песка в зонах рекреации. Отбор проб проводится 1 раз в две недели.

При этом, мониторинг проводится и в других местах массового отдыха населения. Как сообщает ведомство, по результатам проведенного исследования, образцы проб воды и почвы (песка) из водоемов «Луховский», «Зеленая роща», «Лесное озеро», «Старт», карьер «Смольненский», водоем «Сузгарьевский», озеро Инерка, пруд Старые Авгуры, Оброченский пруд с. Атюрьево по микробиологическим, санитарно-химическим и паразитологическим показателям соответствуют требованиям СанПиН 2.1.3684-21.