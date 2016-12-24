Роспотребнадзор по РМ проверил качество воды и почвы у популярных водоемов

Новый инвестиционный проект
Глава Мордовии осмотрел в Зубово-Полянском районе готовый к запуску завод по производству топливных гранул
В Саранске городские власти определили официальные места массового отдыха населения на водных объектах – это водоемы «Зеленая роща», «Лесное озеро», «Луховское водохранилище», водоем у стадиона «Старт». Роспотребнадзор по РМ проводит мониторинг качества воды и песка в зонах рекреации. Отбор проб проводится 1 раз в две недели.
При этом, мониторинг проводится и в других местах массового отдыха населения. Как сообщает ведомство, по результатам проведенного исследования, образцы проб воды и почвы (песка) из водоемов «Луховский», «Зеленая роща», «Лесное озеро», «Старт», карьер «Смольненский», водоем «Сузгарьевский», озеро Инерка, пруд Старые Авгуры, Оброченский пруд с. Атюрьево по микробиологическим, санитарно-химическим и паразитологическим показателям соответствуют требованиям СанПиН 2.1.3684-21.
Поделиться в соц. сетях:
Глава Мордовии осмотрел в Зубово-Полянском районе готовый к запуску завод по производству топливных гранул
В Саранске и районах Мордовии прошли мероприятия, посвященные празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
В Мордовии сохраняются ограничительные меры при контроле за распространением коронавирусной инфекции
Глава Мордовии подарил многодетной семьей Бябиных из Ромоданова автомобиль
Глава республики Артём Здунов объявил о создании «Мордовской футбольной лиги»
Мордовские предприятия АПК держат высокие объемы производства
В Доме Республики состоялась торжественная церемония вручения наград победителям всероссийских и республиканских конкурсов
21 мая по всей стране пройдет Всероссийская акция «Ночь музеев»
Встреча состоялась в Международный день защиты детей
В Саранске в рамках WorldSkills Russia– 2022 состоится Евразийский чемпионат