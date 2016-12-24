Дети из Мордовии могут поучаствовать во флэшмобе «Ты – мультгерой!»

Киностудия «Союзмультфильм» запустила праздничный флешмоб «Ты – мультгерой!», приуроченный к своему 86-летию.

Принять в нем участие могут школьники и воспитанники детских садов. Для этого достаточно сделать фото или снять видео в образе любимого героя «Союзмультфильма» и запостить его на своей странице во «ВКонтакте» с хештегом #я_в_Союзмультфильме, а также тэгнуть официальную группу киностудии: vk.com/soyuzmultfilm. При этом каждый участник может сделать неограниченное количество постов.

«Ты – мультгерой!» это не только флэшмоб, но еще и конкурс. 10 лучших работ будут опубликованы в журнале «Союзмультфильм», а победителей пригласят на экскурсию по киностудии. Результаты будут озвучены 14 июня.

«Сейчас все дети увлечены интернетом, – делится мнением учитель русского языка и литературы рузаевской гимназии №1 Наталья Матренина. – Играют, читают, общаются в соцсетях с друзьями и одноклассниками, делятся фотографиями и впечатлениями. А еще в сети много различных творческих конкурсов. «Союзмультфильм» запустил онлайн-флешмоб в соцсети «ВКонтакте» с названием «Ты – мультгерой!» Хорошая и добрая акция, прекрасные мультики, любимые герои. Мы с учениками обязательно примем участие!»

Кстати, для учителей, чей класс будет активно участвовать во флэшмобе, тоже предусмотрены призы. Педагоги могут выкладывать на своих страницах во «ВКонтакте» работы учеников с хештегом #я_в_Союзмультфильме. Также необходимо тэгнуть официальную группу киностудии: vk.com/soyuzmultfilm.

Приглашаем детей и учителей Мордовии поучаствовать во флэшмобе и желаем им удачи!