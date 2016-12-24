В Мордовии пенсионеры начали получать проиндексированные на 10% пенсии

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Пенсионный фонд начал перечислять пенсионерам проиндексированные с 1 июня выплаты.
С сегодняшнего дня, 3 июня, пенсии в повышенных размерах доставляются всем получателям через почтовые отделения связи и кредитные учреждения. Индексация проведена автоматически, обращаться в Пенсионный фонд за перерасчетом выплат не нужно.
Под индексацию с 1 июня попали все виды пенсий, выплачиваемые Пенсионным фондом: страховые пенсии (индексация произведена неработающим пенсионерам) и пенсии по государственному обеспечению, включая социальные.
Выплаты, которые определяются исходя из размера социальной пенсии, также повышаются по уровню индексации. Это дополнительное материальное обеспечение за особые достижения и заслуги, социальное обеспечение ядерщиков, а также пенсии по инвалидности гражданам, пострадавшим в аварии на ЧАЭС.
В Мордовии индексация затронула выплаты 245 213 пенсионеров, чьи пенсии в среднем увеличились на 1 319 рублей. После повышения средний размер пенсии в республике вырос до 16 840 рублей в месяц.
У каждого пенсионера прибавка после индексации индивидуальна и зависит от размера получаемой пенсии.
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