Семья Трубенковых из Саранска поблагодарила Владимира Путина за внимательное отношение к многодетным семьям

В Международный день защиты детей Президент России Владимир Путин по видеосвязи провел встречу с семьями, удостоенными ордена «Родительская слава». На связи с Президентом были многодетные семьи из Воронежской области, Мурманска, Ялты, Беслана, Нижневартовска, Норильска, Якутска. От Мордовии в беседе приняла участие семья Трубенковых.

Виталий и Ольга Трубенковы из Саранска воспитывают 10 детей. Самому старшему 18 лет, самому младшему – 2 года. Ольга награждена Почетным дипломом многодетной матери III и I степени. Медали ордена «Родительская слава» им в конце мая в торжественной обстановке вручил полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров.

В преддверии Международного дня защиты детей Трубенковы были приглашены на встречу Главы Мордовии Артёма Здунова с многодетными семьями республики.

Обращаясь к Президенту России, Ольга Трубенкова подчеркнула его внимательное отношение к многодетным семьям: «Хотим Вас поблагодарить за то, что Вы являетесь гарантом и хранителем семейных ценностей в нашем государстве». Она также отметила, что на плечи многодетных родителей ложится немало забот, и было бы справедливо, если наряду с многодетными матерями возможность досрочно уйти на пенсию имели и многодетные отцы.

Глава семьи рассказал, что в их семье стараются привить детям самые лучшие качества и развивать их всесторонне, в том числе через труд. Виталий Трубенков предложил оснастить трудовые кабинеты в школах специальным оборудованием для обучения школьников резьбе по дереву.

Президент поддержал эти инициативы, отметив, что даст поручение в обязательном порядке их проработать.

На встрече Владимир Путин озвучил новые меры поддержки семей с детьми. Так, действие программы льготной ипотеки для многодетных семей будет продлено до конца 2023 года. Как отметил глава государства, планируется в целом серьезно обновить и расширить положения его указа «О мерах по социальной поддержке многодетных семей». Предлагается ввести выплату при вручении медали ордена «Родительская слава» в размере 200 тысяч рублей, а при вручении самого ордена вместо 100 тысяч рублей, как это было до сих пор, начислять 500 тысяч рублей.

«А тем мамам, которые будут удостоены почетного звания «Мать-героиня», единовременно выплачивать миллион рублей», – добавил Президент.