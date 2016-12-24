Сельский ФАП в Рузаевском районе Мордовии «трещит по швам»

Представители президентского движения в Мордовии обратились в региональное министерство здравоохранения с просьбой капитально отремонтировать фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) в селе Левжа Рузаевского района. Этот медпункт, построенный в 2013 году, в буквальном смысле трещит по швам.

Как показал мониторинг Народного фронта, практически на всех стенах здания образовались многочисленные трещины разной глубины. Расползаются они и по периметру потолка. В нескольких местах трещины значительно увеличились, это показали установленные «маячки». Кроме того, с трудом открывается и закрывается входная дверь. По словам медика, сначала сломался механизм, потом отвалилась ручка.

Не все в порядке и с кровлей. Из-за отсутствия на крыше дождевых сливов вода напрямую льется на ступени и пандус. В результате и то и другое постепенно разрушается. Также провалилась отмостка, выложенная тротуарной плиткой у задней стены здания.

Работа в таких условиях становится опасной для жизни сельского медика и его пациентов, считают эксперты Народного фронта. Они также пояснили, что трещины в стене образуются чаще всего по причине грубых нарушений технологии в процессе строительства, неправильной эксплуатации либо просчетах при проектировании. Более точно это должна установить экспертная комиссия.

«Результаты нашей проверки говорят о важности обследования и необходимости скорейшего ремонта Левженского медучреждения, которое обслуживает в муниципальном районе несколько населенных пунктов. Мы призываем министерство здравоохранения нашей республики незамедлительно обратить внимание на проблему и принять соответствующие меры», – отметил сопредседатель регионального штаба Народного фронта в Республике Мордовия Олег Каштанов.