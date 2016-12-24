Наталья Юткина: «Благополучие детей зависит от того, насколько соблюдаются их права»

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Уполномоченный по правам ребенка в Республике Мордовия Наталья Юткина поздравила детей и их родителей с Днем защиты ребенка.
«Совершенствование федерального и регионального законодательства, разработка и выполнение государственных программ развития образования, здравоохранения, социальной защиты, реализация национальных проектов – все это не могло не сказаться на положительных изменениях в сфере защиты детства, – говорит детский омбудсмен. – В Мордовии организована системная работа государственных органов учреждений, правоохранительных структур, общественных организаций по обеспечению защиты прав и законных интересов несовершеннолетних. Вместе с тем в этой сфере существуют как системные проблемы, так и проблемы в конкретных сложных жизненных ситуациях.
Благополучие детей зависит от того, насколько соблюдаются их права, насколько уважается приоритетное право родителей защищать и воспитывать своего ребенка, как реализуются меры по оказанию помощи семьям, имеющим детей. Дети – это счастье и ответственность. Задачи взрослых – заботиться, помогать, мудро направлять. Желаю всем взрослым и детям здоровья, удачи и успехов. Пусть наши дети растут в крепких, любящих семьях, в которых царит атмосфера понимания и доверия».
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