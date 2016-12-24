Меры господдержки помогают семьям с детьми улучшить свое финансовое положение

Поддержка семей с детьми является важнейшей задачей Правительства России. Даже несмотря на не самые простые экономические условия, государство регулярно вводит новые льготы и усиливает меры поддержки. К примеру, в мае миллионы российских семей начали получать выплаты на детей в возрасте от 8 до 17 лет.

Среди них Михаил и Елена Даниловы из Рузаевки, воспитывающие троих детей. Михаил трудится приемщиков поездов на железной дороге, Елена – контролер ОТК на АО «Рузхиммаш». Они поженились в 2005 году, а уже через год у них родился первенец Саша, в 2010 на свет появился Олег, а в 2019 году родился младший сын Максим.

«После рождения второго ребенка мы получили материнский капитал, – рассказывает многодетная мама, – на него построили дом, в котором сейчас живем. В мае этого года нам одобрили пособие на двоих детей от 8 до 17 лет. Большое спасибо государству за поддержку. Для нас это большая помощь».

Мальчики учатся в рузаевской гимназии №1. Саша окончил 9 класс и сейчас сдает ОГЭ, планирует поступить в политехнический техникум. Олег окончил 6 класс.

«Раньше наши старшие мальчики спали на двухъярусной кровати. После получения выплаты за два месяца, мы купили Олегу отдельную кровать. Наш сын очень доволен», – говорит Елена Данилова.

Также Правительство России уделяет большое внимание малообеспеченным семьям, чтобы сравнять их финансовое положение с обеспеченными семьями. Для данных категорий предусмотрены отдельные льготы.