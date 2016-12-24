В Рузаевке объявили конкурс на «Лучший двор» и «Лучший дом»

Рузаевские власти объявили в городе открытый конкурс на «Лучший двор» (двор многоквартирного дома) и «Лучший дом» (двор частного домовладения). Конкурс продлится по 9 июня 2022 года. Об этом сообщает Администрация города железнодорожников.



Критериями определения лучшего двора является участие жителей в работе по благоустройству и озеленению придомовой территории, поддержанию чистоты и порядка, проведение субботников, проявление творческой инициативы в эстетическом оформлении двора и т.д.

Примерно такие же условия для победы в конкурсе выдвигаются для дворов частного домовладения.

Заявки с фотоматериалами направляются по адресу: 434440, г. Рузаевка, ул. Ленина, д.79 (отдел ЖКХ и благоустройства) либо в электронном виде - на электронную почту admruz-gkh@mail.ru.



Победители конкурса будут награждены дипломами и денежными премиями:

1 место (диплом 1 степени) – 15 000 руб.

2 место (диплом 2 степени) – 10 000 руб.

3 место (диплом 3 степени) – 5 000 руб.