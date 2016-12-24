В Рузаевке объявили конкурс на «Лучший двор» и «Лучший дом»

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Рузаевские власти объявили в городе открытый конкурс на «Лучший двор» (двор многоквартирного дома) и «Лучший дом» (двор частного домовладения). Конкурс продлится по 9 июня 2022 года. Об этом сообщает Администрация города железнодорожников.
Критериями определения лучшего двора является участие жителей в работе по благоустройству и озеленению придомовой территории, поддержанию чистоты и порядка, проведение субботников, проявление творческой инициативы в эстетическом оформлении двора и т.д.
Примерно такие же условия для победы в конкурсе выдвигаются для дворов частного домовладения.
Заявки с фотоматериалами направляются по адресу: 434440, г. Рузаевка, ул. Ленина, д.79 (отдел ЖКХ и благоустройства) либо в электронном виде - на электронную почту admruz-gkh@mail.ru.
Победители конкурса будут награждены дипломами и денежными премиями:
1 место (диплом 1 степени) – 15 000 руб.
2 место (диплом 2 степени) – 10 000 руб.
3 место (диплом 3 степени) – 5 000 руб.
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В Саранске и районах Мордовии прошли мероприятия, посвященные празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
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