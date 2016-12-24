486 пенсий по инвалидности назначено в этом году в Мордовии проактивно

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С этого года начало действовать беззаявительное оформление страховых и социальных пенсий по инвалидности. Теперь они назначаются по данным Федерального реестра инвалидов без дополнительных подтверждающих документов. В Мордовии с января выплаты в таком проактивном формате получили 486 инвалидов.
Решение о назначении страховой или социальной пенсии принимается не позднее 5 рабочих дней со дня поступления в Пенсионный фонд информации об инвалидности. После вынесения решения о назначении пенсии ПФР в течение 3 рабочих дней извещает об этом инвалида и направляет ему уведомление в личный кабинет на портале госуслуг или по почте, если учетной записи на портале нет.
После назначения пенсии она выплачивается тем же способом, что и другие выплаты Пенсионного фонда. Если раньше инвалид не получал никаких выплат, он может определить способ доставки пенсии онлайн через личный кабинет на портале госуслуг или на сайте фонда. Заявление также принимается в клиентских службах ПФР и в многофункциональных центрах.
Предоставление госуслуг в проактивном формате, без личного обращения с заявлением и документами, осуществляется в рамках социального казначейства, цель которого – ускорить процесс назначения мер социальной поддержки и отказаться от сбора справок.
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