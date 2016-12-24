На каникулы без подвигов отправились школьники одной из мордовских школ

Первый урок по безопасности, разработанный проектом «Подвиги», провели в одной из школ Мордовии. Урок прошёл в рамках реализации спецпроекта «Каникулы без подвигов».

Классный час, на котором учитель рассказывает школьникам об осторожном поведении на каникулах, прошёл в 4 классе Умётской средней школы. Учитель Людмила Валентиновна Пугаева подготовила проведение тематического классного часа на основе материалов от команды проекта «Подвиги».

Проведение подобных классных часов необходимо, ведь в последние школьные деньки ребята мечтают о свободном времени, о прогулках и развлечениях. В возрасте 10-11 лет ребята особенно стремятся к самостоятельности, и мало кто из них, предвкушая каникулы, думает о том, что на беззаботной летней прогулке их могут поджидать опасные неприятности. Зато об этом всегда думают взрослые – родители, учителя и другие наставники.

Проект «Подвиги» разрабатывает серию уроков безопасности для школьников младших классов. На таких уроках младшеклассникам рассказывают о сезонных опасностях, которые могут подстерегать детей на каникулах. Материалы к урокам позволяют сделать этот рассказ доходчивым, интересным, лишённым запугиваний или запретов. Ведь самое главное, что рассказ учителя основан на понятных примерах – примерах таких же ребят, которые случайно попали в опасную ситуацию и смогли успешно выбраться из неё благодаря собранности, смелости, умению держать себя в руках и, конечно же, знаниям по безопасности.

На пилотном уроке, предваряющем самые длинные летние каникулы, ребятам рассказали о том, как правильно купаться на прудах и речках, дети освежили знания об оказании помощи тонущим и вместе с экспертом по безопасности разобрались, как правильно звать на помощь взрослых, чтобы ребёнка точно услышали и помогли.

В конце урока дети закрепили знания и потренировались собирать рюкзак для безопасных прогулок по лесу!

Материалы для 12 уроков скоро появятся на сайте проекта «Подвиги» (https://kartageroev.ru/) и будут доступны для учителей по всей России.

Команда проекта разработает и разместит на сайте https://kartageroev.ru/ специальный раздел с материалами для проведения 12 специальных уроков в школах: методическое пособие для педагога, презентация с видеороликами от ведущих экспертов по безопасности и советы от детей-героев, а также раздаточные материалы для закрепления полученной информации.

К урокам будет доступ у любого педагога из России, их можно будет скачать и провести в игровой форме. Технически реализован проект будет в Саранске, но принять участие в нём смогут представители всех регионов страны, зайдя на портал https://kartageroev.ru/.