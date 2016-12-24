Проект «Больше, чем путешествие» дарит активным и талантливым россиянам бесплатные поездки по стране

Правительство России активно поддерживает талантливую молодежь, создавая все необходимые условия для их самореализации и дополнительные меры поддержки. Главная цель – привлечь больше россиян к участию в социальных проектах, направленных на улучшение жизни нашего общества.

Одна из таких мер – программа «Больше, чем путешествие», которая позволяет поощрить участников и победителей различных конкурсов платформы «Россия – страна возможностей» и Российского общества «Знание». Она предоставляет возможность выиграть путешествие по нашей стране сроком от 3 дней до 6 месяцев. В программу поездок включены 79 регионов России.

Каждое путешествие состоит из двух частей. Первая – образовательно-туристический блок, который включает в себя экскурсии по знаковым местам с молодыми экскурсоводами и архитекторами, а также лекции от ведущих спикеров общества «Знание». Вторая – общественно полезная программа. Она предусматривает участие в волонтерских акциях, проектирование общественных пространств, решение кейсов от партнеров на крупных предприятиях страны.

«Проект «Больше, чем путешествие» позволяет убить сразу двух зайцев, – делится мнением директор ООО «Студия нестандартных путешествий «Ветер странствий» Ольга Боксимер. – Во-первых, достойно вознаградить действительно талантливых людей. А во-вторых, еще раз показать россиянам, как много в нашей стране мест, которые стоит посетить и даже провести там отпуск. Ведь победители конкурсов, отправившиеся в эти поездки, активно рассказывают о своих впечатлениях в соцсетях».

Бесплатные путешествия уже выиграли 36 жителей Мордовии, включая 5 детей и подростков.

Организаторами проекта выступают Ростуризм, Росмолодежь, Министерство науки и высшего образования РФ, АНО «Россия – страна возможностей» и Российское общество «Знание». Каждый год больше 50 тыс. россиян отправляются в путешествия, разработанные специально для этой программы.