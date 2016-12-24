В Саранске пройдет День открытых дверей Фонда «Сколково»

Презентация возможностей экосистемы «Сколково» для развития бизнеса республики и их внедрение в практику станет главной темой мероприятия, которое состоится в столице Мордовии 19-20 мая.

В нем примут участие эксперты Фонда «Сколково», представители министерств и ведомств Мордовии, руководители промышленных предприятий, субъекты малого и среднего бизнеса.

Как известно, в 2020 году АУ «Технопарк-Мордовия» присвоен статус регионального оператора Фонда «Сколково». Он позволяет компаниям республики, не выезжая за пределы региона, пользоваться всеми преимуществами Фонда «Сколково» с помощью Технопарка.

День открытых дверей Фонда «Сколково» в Мордовии призван помочь всем заинтересованным перейти от теории к практике. В программе – презентация возможностей Сколково для всех категорий предпринимателей: от стартапов, технологических предпринимателей и инноваторов до компаний малого, среднего и крупного бизнеса. В рамках мероприятия будут представлены уникальные возможности Центра интеллектуальной собственности «Сколково» и новой платформы SkRnDMarket - это единственный в России и СНГ маркетплейс НИОКР услуг, позволяющий найти заказчиков и исполнителей на выполнение исследований и разработок онлайн.

День открытых дверей Фонда «Сколково» пройдет на базе «Технопарка-Мордовия». Начало мероприятия – в 12 часов.