Дети исполнили легендарную «Катюшу» на восьми языках

Социум

Ко Дню Великой Победы дети из разных регионов России исполнили знаменитую песню «Катюша» на восьми разных языках, на которых говорят нации, проживающие в нашей стране.

Народов много – Родина одна!

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