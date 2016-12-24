В Мордовии реализуются Культурно-просветительские маршруты для школьников «Память Поколений»

11 апреля 2022 года на территории Республики Мордовия стартовали Культурно-просветительские маршруты для школьников «Память Поколений» (далее - Программа). В рамках Программы проводятся экскурсии для обучающихся общеобразовательных организаций г.о. Саранск в музеи, связанные с историей и культурой России.

Участники - учащиеся общеобразовательных организаций Республики, посещают военно-исторические места города Саранск абсолютно бесплатно.

В Республике Мордовия реализуется 2 программы: «Я патриот» и «История моей родины». Дети посещают Мемориальный музей военного и трудового подвига 1941-1945 гг и в формате обзорно - тематической экскурсии и знакомятся с исторической частью города Саранск. Всего в программе участвует 14 регионов.

Программа реализуется ООГО «Российский фонд культуры» в рамках национального проекта «Культура» федерального проекта «Творческие люди» при партнерстве с Федеральным оператором программы - АНО «Агентство развития внутреннего туризма».