В Мордовии реализуются Культурно-просветительские маршруты для школьников «Память Поколений»

Афиша на День Победы
Афиша мероприятий, посвященных 77 годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
11 апреля 2022 года на территории Республики Мордовия стартовали Культурно-просветительские маршруты для школьников «Память Поколений» (далее - Программа). В рамках Программы проводятся экскурсии для обучающихся общеобразовательных организаций г.о. Саранск в музеи, связанные с историей и культурой России.
Участники - учащиеся общеобразовательных организаций Республики, посещают военно-исторические места города Саранск абсолютно бесплатно.
В Республике Мордовия реализуется 2 программы: «Я патриот» и «История моей родины». Дети посещают Мемориальный музей военного и трудового подвига 1941-1945 гг и в формате обзорно - тематической экскурсии и знакомятся с исторической частью города Саранск. Всего в программе участвует 14 регионов.
Программа реализуется ООГО «Российский фонд культуры» в рамках национального проекта «Культура» федерального проекта «Творческие люди» при партнерстве с Федеральным оператором программы - АНО «Агентство развития внутреннего туризма».
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Афиша мероприятий, посвященных 77 годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
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