Артём Здунов передал на хранение в школьный музей лицея № 43 копию Знамени Победы

Глава Мордовии Артём Здунов 5 мая посетил саранский лицей № 43, где передал на хранение в школьный музей фронтового кинооператора Владимира Сущинского копию Знамени Победы. Церемония передачи знамени состоялась в торжественной обстановке с участием юнармейцев и председателя городского совета ветеранов войны и труда Рината Искандярова.



В лицее Глава республики познакомился с направлениями работы учебного заведения, пообщался с педагогами и школьниками. Ученик 11 класса Артём Сурин продемонстрировал руководителю региона разработанный им многофункциональный тренажер для обучения начинающих сноубордистов и реабилитации инвалидов, отмеченный Гран-при Международного детского конкурса «Школьный патент - шаг в будущее».



Кроме того, Глава республики ознакомился и с другими творческими проектами детей, в том числе в рамках экспозиции школьного кружка «Умелые руки».



Также Глава Мордовии встретился с авторами еще одного проекта лицеистов, который тоже получил Гран-при Международного конкурса. Это обновленный школьный музей уроженца Саранска - военного кинооператора Владимира Сущинского, погибшего при освобождении Польши в 1945 году. Школьники вместе с учителем истории Мариной Баркиной создали сайт школьного музея, проведя большую работу по цифровизации экспонатов и материалов.



Сам музей был открыт в саранской школе № 14 (где сейчас находится лицей № 43) еще в 1964 году, и о нем знали, в основном, только выпускники этой школы. Сейчас же, с созданием сайта музея, о Владимире Сущинском может узнать каждый житель нашей страны и не только.



«Очень хорошую работу вы провели, очень нужную, спасибо вам за это», - сказал Артём Здунов.



В музее состоялся круглый стол, на котором обсудили перспективы развития экспозиции и дальнейшего сбора информации о героическом кинооператоре. Многие сведения со временем оказались утрачены. Так, до сих пор не удаётся выйти на связь с родственниками Владимира Сущинского. Надежда теперь - на информационные технологии: интернет может найти почти все, так что у юных исследователей впереди может быть еще много открытий.

Кинооператор похоронен в польском городе Ченстохове, и сейчас, по информации некоторых источников, в связи с позицией западных государств по отношению к нашей стране есть серьезная угроза, что кладбище, где находятся захоронения советских солдат, может быть осквернено или вовсе утрачено. В этой связи Глава Мордовии пообещал обсудить этот вопрос с Военно-историческим обществом России, в том числе рассмотреть возможность переноса захоронения Владимира Сущинского в Саранск.