Афиша на День Победы

Ключевые проекты развития
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Афиша мероприятий, посвященных 77 годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
8.00 Поминовение усопших воинов, за Веру, Отечество и Народ жизнь свою положивших, и всех страдальчески погибших в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. ( храмы Республики Мордовия и города Саранска)
Центральные площади:
с. Зыково, р.п. Луховка,
с.Напольная Тавла
10.00 «В память павших, во славу живых…» - митинг у памятника воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
Площадь Победы
10.00 – 14.00
Работа мобильного пункта отбора на военную службу по контракту
10.00 «Поклонимся великим тем годам…» - торжественный митинг у Вечного огня
Мемориальный музей военного и трудового подвига 1941-1945 гг.
10.00-20.00 Интерактивная площадка у входа в музей:
«326-я Рославльская Краснознаменная стрелковая дивизия» - выставка, посвященная 80-й годовщине начала формирования 326 стрелковой дивизии, фотовыставка;
«Лица Победы. Военная Слава Саранска» - выставка, посвященная Дню Победы, фотовыставка;
«Сурский героический рубеж» - выставка, посвященная 80 - летию строительства Сурского оборонительного рубежа, фотовыставка;
«На боевом рубеже» - фотозона;
Показ на мониторе видео фильмов «История Саранска и Мордовии» (перед входом в музей);
«Прочитай и передай другому» - акция (презентация и распространение музейной газеты «Солдат»)
Площадь Победы
10.45 Торжественное прохождение сводного полка подразделений МВД, МЧС, Саранского гарнизона, кадетов и юнармейцев образовательных учреждений города
Мемориальное кладбище
11.30 Возложение цветов к братским могилам воинов, скончавшихся от ран в госпиталях города Саранска. Церковная панихида
Площадь Победы
12.00 «От героев былых времен…» - историко-театрализованное действо
Городской парк культуры и отдыха им. А.С. Пушкина
13.00-19.00 «Ликуй Победа!» - народное гуляние
Советская площадь
14.00-15.00 «Испытай себя!» - спортивные состязания с элементами ГТО
14.00 –15.00 Выставка военного оружия
15.00 Участие в масштабной акции – шествии «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» ( ж/д вокзал - пр. Ленина - ул.Коммунистическая - ул. Большевистская - площадь Победы - Советская площадь)
15.00-18.00 Парк культуры и отдыха Пролетарского района
«Победный май» - праздничный вечер
Советская площадь
15.30-22.00 «Великой Победе посвящается…» - городской проект
15.30-16.00 «Подвиг народа бессмертен!» - театрализованное представление артистов государственного музыкального театра имени И.М. Яушева
16.00-17.30 «Zа Победу!» - Гала-концерт деятелей искусств Республики Мордовия
17.30-18.00 «Zа Мир! Zа Россию!» - литературно – музыкальное представление артистов Мордовского государственного национального драматического театра
18.00-19.00 «Одна на всех Победа» - концерт ансамбля казачьей песни и пляски «Разгуляй» имени С.В. Балабана и государственного ансамбля песни и танца «Умарина»
19.00 – 19.30 «Бал Победы» - интерактивный танцевальный проект с участием творческих коллективов городского округа Саранск
19.30 – 20.00 «Победы май 2022» - театрализованный концерт артистов государственного русского драматического театра
20.00 – 21.00 «Великой Победе посвящается…» - концерт группы «Zемляки» и артистов Мордовской государственной филармонии
21.00–22.00 «Мелодии Победы!» - танцевальный шоу – проект
22.00 «Салют Победы» - свето-пиротехническое представление
Парк Победы
16.30-21.00 «Победный май над мирным небом» - тематический праздник
ТЭЦ-2
16.30-19.00 «А за окном цветущий май» - тематический праздник
Площадь по пересечению ул. М.Расковой и ул. Ульянова
17.00-21.00 «Летопись нашей Победы» - тематический праздник
Площадь по ул. Коваленко
17.00 – 21.00 «Война. Победа. Память»- тематический праздник
Art-творчество на свежем воздухе (конкурс рисунка на асфальте)
Площадь Победы
20.30 «Свеча Памяти» - акция, посвященная памяти погибших в годы Великой Отечественной войны
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Первый заместитель Председателя Совета Федерации Андрей Яцкин отметил, что особого внимания заслуживает проект по развитию волоконных...
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