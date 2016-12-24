В Мордовии сотрудники МВД по РМ присоединились к акции «Георгиевская ленточка»

Антикризисный штаб
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Сотрудники МВД по Республике Мордовия совместно с участниками Мордовской региональной общественной организации «Отряд Правопорядка» присоединились к Всероссийской акции «Георгиевская ленточка», которая традиционно проходит в преддверии празднования годовщины Великой Победы.
Участковые уполномоченные и сотрудники различных подразделений, заступающие на службу по обеспечению охраны общественного порядка, прикрепили на форменное обмундирование главный символ победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. В ходе патрулирования по улицам города полицейские вручили прохожим ленточки и напомнили о значении и смысле акции. Участие в акции «Георгиевская ленточка» - это дань памяти мужеству и несгибаемой силе духа нашего народа, нашим соотечественникам, кто ценою своей жизни отстояли мир и свободу.
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