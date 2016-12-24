В 2022 году в Торбеевском районе продолжится реконструкция районного ДК

Благодаря реализации нацпроекта «Культура» в Торбеевском районе идет реконструкция районного Дома культуры. Учреждение является культурным центром не только посёлка Торбеево, но и всего района.

Здание районного Дома культуры введено в эксплуатацию в 1974 году, оно двухэтажное, возведенное из силикатного кирпича, общей площадью 1821,4 кв.м. Здесь размещается зрительный зал со сценой на 390 мест. За время длительной эксплуатации капитальный ремонт в строении не проводился. В настоящее время конструкции здания находятся в ограниченно работоспособном состоянии, для дальнейшей эксплуатации объекта необходимо проведение работ по реконструкции здания для устранения выявленных дефектов.

Работы по реконструкции Торбеевского районного дома культуры были начаты в 2021 году и продолжатся в 2022 году. По плану срок ввода в эксплуатацию – 2023 год. Благодаря проведенной работе в здании будут созданы комфортные условия для досуга и всесторонней творческой реализации населения.