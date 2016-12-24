Школьники Мордовии познакомятся с квантовым компьютером на «Уроке цифры»

В рамках национального проекта «Цифровая экономика» регионального проекта «Кадры для цифровой экономики» с 10 марта по 10 апреля в Мордовии пройдет новый цикл всероссийского образовательного проекта «Урок цифры» по теме «Квантовый мир: как устроен квантовый компьютер».

Сотрудники Минцифры Мордовии и ИТ-организаций республики проведут в школах открытые уроки и расскажут ребятам об особенностях квантового компьютера, отличиях от привычных персональных компьютеров, функционале и изменениях, которые произойдут в мире с его появлением.

«Урок цифры» будет состоять из теоретической части и блока с упражнениями (игрового тренажера). Десятиминутный фильм о принципах квантовой физики, устройстве нашего мира и практическом применении квантового компьютера поможет школьникам лучше понять растущий интерес к новому типу вычислительных устройств. В то же время игровые задания по обучению алгоритма и квантовому программированию позволят популяризировать науку среди учащихся 1- 7 и 8-11 классов. Приступить к уроку можно на сайте в любое время.

«С появлением квантового компьютера произойдет огромный прорыв в сфере информационных технологий и смежных отраслях. Важно как можно раньше рассказать ребятам о квантовом мире и тогда в будущем они разберутся, как наиболее эффективно использовать эти знания во благо общества», – отметила Наталья Санина, временно исполняющий обязанности первого заместителя Министра - начальника управления цифрового развития Министерства цифрового развития РМ.

Руслан Юнусов, руководитель проектного офиса по квантовым технологиям Госкорпорации «Росатом», отметил, что формирование кадрового резерва для квантовой индустрии – одна из ключевых задач корпорации. Поэтому участие в таких образовательных проектах, как «Урок цифры» – значимая часть стратегии по поиску талантливых детей и популяризации науки.