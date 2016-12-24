В Мордовии семьи с низкими доходами получат новую выплату на детей

В Международный женский день Владимир Путин поздравил всех женщин с праздником и объявил о введении новых выплат на детей в семьях с невысокими доходами.

«Считаю, что мы должны принять новое решение – установить выплаты на детей от восьми до 16 лет включительно, подчеркну, для всех семей с невысокими доходами, поддержать их», – сообщил Владимир Путин.

«Для семей с невысоким доходом новые выплаты очень кстати, поскольку дети растут быстро, к весне и лету нужно купить новую одежду, обувь. Считаю, что данная мера является своевременной и поможет семьям поддержать свое благополучие», – прокомментировала решение Уполномоченный по правам ребенка в Мордовии Наталья Юткина.

Базовая сумма пособия составит 50% от регионального прожиточного минимума на ребенка. В нашей республике, по данным Минсоцзащиты РМ, этот прожиточный минимум равен 10565 рублям. Т.е. размер выплаты составит около 5300 рублей. Семьи с детьми начнут получать средства уже мае. Пособие будет зачисляться по указанным в заявлении реквизитам на банковские счета, привязанные к картам «МИР». Само заявление можно будет подать дистанционно на портале «Госуслуги».

Также 5 марта Президент рассказал о создании единой системы по поддержке семей с детьми. На сегодняшний день эта работа является безусловным приоритетом нашего государства.