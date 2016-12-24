Артём Здунов поздравил жительниц Мордовии с Международным женским днем

В России запущен информационный сайт «Объясняем.рф»
Новый портал станет источником проверенной, официальной и оперативной информации
Дорогие женщины! От себя лично и от имени всех мужчин Мордовии примите самые теплые и добрые поздравления с Международным женским днем 8 марта!
Замечательно, что в начале весны отмечается праздник красоты, наполненный душевным теплом. Этот день всегда олицетворяет любовь, мечту и надежду.
Благодаря вам, дорогие женщины, остаются незыблемыми наши вечные ценности. Вы храните семейный очаг, воспитываете детей, добиваетесь успехов в профессиональной и общественной деятельности. Вы вдохновляете нас, мужчин, на подвиги, на достойные дела, на творчество.
В этот праздничный день вы услышите немало добрых и теплых слов, и ни одно из них не будет преувеличением. Поверьте, мы искренне ценим вас за вашу поддержку, нежность и заботу.
От всей души желаю всем женщинам, чтобы дыхание этого праздника вы ощущали каждый день! Чтобы мы, ваши мужчины, окружали вас только вниманием и заботой! Счастья, здоровья, радости и успехов во всех делах и начинаниях!
Глава Республики Мордовия А. Здунов
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Новый портал станет источником проверенной, официальной и оперативной информации
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