Артём Здунов поздравил жительниц Мордовии с Международным женским днем

Дорогие женщины! От себя лично и от имени всех мужчин Мордовии примите самые теплые и добрые поздравления с Международным женским днем 8 марта!

Замечательно, что в начале весны отмечается праздник красоты, наполненный душевным теплом. Этот день всегда олицетворяет любовь, мечту и надежду.

Благодаря вам, дорогие женщины, остаются незыблемыми наши вечные ценности. Вы храните семейный очаг, воспитываете детей, добиваетесь успехов в профессиональной и общественной деятельности. Вы вдохновляете нас, мужчин, на подвиги, на достойные дела, на творчество.

В этот праздничный день вы услышите немало добрых и теплых слов, и ни одно из них не будет преувеличением. Поверьте, мы искренне ценим вас за вашу поддержку, нежность и заботу.

От всей души желаю всем женщинам, чтобы дыхание этого праздника вы ощущали каждый день! Чтобы мы, ваши мужчины, окружали вас только вниманием и заботой! Счастья, здоровья, радости и успехов во всех делах и начинаниях!

Глава Республики Мордовия А. Здунов