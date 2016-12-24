Секрет успешных женщин – баланс семьи и работы

Международный женский день 8 марта празднуют во всем мире. В этот день отмечаются достижения женщин вне зависимости от национальных границ или этнических, языковых, культурных, экономических и политических различий.

В современном мире почти каждая женщина стоит перед выбором – реализоваться в профессии или полностью погрузиться в заботу о семье. В Управлении Росреестра по Республике Мордовия немало примеров женщин, которые поддерживают гармоничный баланс между материнством и успешной карьерой.

Один из таких примеров – заместитель руководителя Управления Росреестра по Республике Мордовия и по совместительству многодетная мама Екатерина Ручина.

Екатерина окончила Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева по специальности «Менеджмент организаций» и Российскую правовую академию Министерства юстиции Российской Федерации по специальности «Юриспруденция».

С 2006 года работала в органах, осуществляющих государственный кадастровый учет объектов недвижимого имущества в Республике Мордовия, с 2016 года – заместителем директора филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Республике Мордовия.

В ноябре 2018 года назначена на должность заместителя руководителя Управления Росреестра по Республике Мордовия.

Классный чин Екатерины Ручиной - советник государственной гражданской службы Российской Федерации 3 класса. За безупречную работу имеются награды: благодарность директора филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Мордовия, Почетная грамота Правительства Республики Мордовия, благодарность руководителя Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, Почетная грамота Республики Мордовия, нагрудный знак «10 лет Росреестру».

Трудовую деятельность Екатерина успешно совмещает с воспитанием троих детей 15, 14 и 2 лет.

«Секретом успеха считаю целеустремленность и преданность своему делу и семье, всем женщинам посоветовала бы не бояться трудностей и твердо идти к намеченной цели», – говорит Екатерина Ручина.