В Ковылкинском районе дети из ДНР и ЛНР пошли в школу

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Сегодня, 28 февраля - первый учебный день для школьников Донецкой и Луганской народных республик, которые прибыли на прошлой неделе в Мордовию. Среди них учащиеся первого, четвертого, седьмого, восьмого и девятого классов. Все дети перед началом обучения прошли осмотр врачом, и были прикреплены к поликлинике города Ковылкино.
Школьную форму, первую и сменную обувь, рюкзаки и канцтовары - все необходимое школьникам купили за счет средств неравнодушных граждан района. В половине восьмого утра мамы проводили детей на учебу. На выходе из гостиницы школьников уже ждали представители администрации Ковылкино и социальный педагог.
В их сопровождении мальчишки и девчонки дружно пошли в новую для них школу, где всех встретили директор Ольга Горбунова, педагоги и волонтеры из числа одиннадцатиклассников.
Перед началом занятий всем прибывшим за знаниями ребятам провели краткий вводный инструктаж, а затем, после экскурсии по школе, развели по классам.
Новичкам одноклассники приготовили небольшие подарки, выполненные своими руками - к приему прибывших и ученики, и педагоги готовились. В Ковылкино прекрасно понимают, что люди, приехавшие к нам в поисках мира и покоя, нуждаются в поддержке.
В городской школе 470 учащихся. Здесь работают спортивные секции и кружки, особой популярностью среди которых пользуется «Робототехника». Поэтому, ребята из ДНР и ЛНР смогут найти здесь себе занятие по душе. А после уроков школьников так же дружно проводят домой.
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Это единственное предприятие в Мордовии, где занимаются водоплавающей птицей
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