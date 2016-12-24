В Саранске будут отремонтированы автомобильные дороги, ведущие к социально-значимым объектам

Социум

Благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в 2022 году в Мордовии будут отремонтированы автомобильные дороги, ведущие к социально-значимым объектам - медицинским, образовательным, спортивным.

Так в текущем году запланирован ремонт автодороги по ул. Грузинская в Саранске. На этой улице расположены спортивные учреждения - Детско-юношеская спортивная школа № 1 и Спортивная школа олимпийского резерва по теннису Шамиля Тарпищева, а также Дворец детского творчества. 

Будет проведен ремонт автодороги по улице Федосеенко в столице Мордовии, рядом с которой находится филиал «Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России)».

Отремонтируют автодорогу и по ул. Фурманова в Саранске, где находятся Станция скорой медицинской помощи и городская поликлиника № 9.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
Оперативный штаб

В Мордовии первоклассников отправляют на дополнительные каникулы с 7 февраля

Меры поддержки

На сессии Госсобрания Мордовии принято решение об отмене транспортного налога для многодетных семей

Первая партия

В Мордовию начал поступать новый препарат Эсперавир® для лечения коронавирусной инфекции

«Дайте вздохнуть бизнесу!»

Глава Мордовии Артём Здунов на сессии Саранского горсовета определил основные задачи для муниципальной власти

Мозговой центр

В поддержку экономики Мордовии в МГУ им. Н.П. Огарева будут созданы пять лабораторий

1
Заказать рекламу
1
1
1