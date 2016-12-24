В Саранске будут отремонтированы автомобильные дороги, ведущие к социально-значимым объектам

Благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в 2022 году в Мордовии будут отремонтированы автомобильные дороги, ведущие к социально-значимым объектам - медицинским, образовательным, спортивным.

Так в текущем году запланирован ремонт автодороги по ул. Грузинская в Саранске. На этой улице расположены спортивные учреждения - Детско-юношеская спортивная школа № 1 и Спортивная школа олимпийского резерва по теннису Шамиля Тарпищева, а также Дворец детского творчества.

Будет проведен ремонт автодороги по улице Федосеенко в столице Мордовии, рядом с которой находится филиал «Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России)».

Отремонтируют автодорогу и по ул. Фурманова в Саранске, где находятся Станция скорой медицинской помощи и городская поликлиника № 9.