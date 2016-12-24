Росреестр Мордовии гордится своими героями

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В преддверии Дня защитника Отечества хотим рассказать об одном из наших сотрудников. В Краснослободском районе Мордовии трудится Арсенкин Игорь Николаевич – ведущий специалист-эксперт отдела государственного земельного надзора, геодезии и картографии Управления Росреестра по Республике Мордовия.
С 1984 по 1986 г.г. Игорь Арсенкин проходил службу в вооруженных силах СА СССР в воинской части № 07008 г. Владимира – учебная часть по подготовке механиков-водителей на танк «Т-64». На службе он прославился боевой подготовкой, а также музыкальными и художественными талантами.
С 1991 года Игорь Николаевич работает в системе государственного земельного надзора. В 2021 году он провел 56 контрольных (надзорных) мероприятий по соблюдению требований земельного законодательства гражданами и юридическими лицами, выявил 39 нарушений требований земельного законодательства. Также Игорь Николаевич ведет работу по оцифрованию государственного фонда данных, полученных в результате землеустройства (ГФДЗ), выдает по запросам копии материалов ГФДЗ, консультирует граждан по вопросам осуществления федерального государственного земельного контроля (надзора).
За заслуги в области землеустройства Игорь Арсенкин награжден знаком «Почетный землеустроитель России».
Отдельным поводом для гордости служит то, что Игорь Николаевич – любящий муж и заботливый отец двух дочерей.
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