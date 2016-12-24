«Мордовия Арена» с помощью жителей республики выбирает концерт мечты

«В атаку на соседние регионы»
Артём Здунов провел с членами Правительства совещание по развитию новых инвестиционных ниш
Представители главного спортивного комплекса Мордовии проводят в социальных сетях региональной локации рейтинговый опрос о концерте мечты:
«Стадиону «Мордовия Арена» необходимо раскрыть весь свой колоссальный потенциал.
Мы готовы принимать не только топовые футбольные матчи, быть сердцем спортивной жизни республики, но стать ареной грандиозного развлекательного шоу.
Из-за пандемии в 2020-21 годах нашим планам не суждено было сбыться, но сейчас мы научились жить и работать в самых непредсказуемых условиях.
Кто соберёт сорокатысячный стадион в Саранске – решать тебе!
Основываясь на предпочтениях жителей нашего и соседних регионов, команда «МА» приложит все усилия для организации концерта мечты.
Разумеется, финальное слово останется за выбранным вами артистом.
Чтобы любимец публики с большей вероятностью захотел осчастливить жителей Мордовии, пиши «Мордовия Арена ждёт» и отмечай официальные страницы группы или исполнителя в комментариях под этим постом. Если нас много, нас заметят!
А сейчас переходи к опросу по ссылке: https://mrqz.me/koncert
Шоу должно начаться!»
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