«Мордовия Арена» с помощью жителей республики выбирает концерт мечты

Представители главного спортивного комплекса Мордовии проводят в социальных сетях региональной локации рейтинговый опрос о концерте мечты:



«Стадиону «Мордовия Арена» необходимо раскрыть весь свой колоссальный потенциал.

Мы готовы принимать не только топовые футбольные матчи, быть сердцем спортивной жизни республики, но стать ареной грандиозного развлекательного шоу.



Из-за пандемии в 2020-21 годах нашим планам не суждено было сбыться, но сейчас мы научились жить и работать в самых непредсказуемых условиях.



Кто соберёт сорокатысячный стадион в Саранске – решать тебе!



Основываясь на предпочтениях жителей нашего и соседних регионов, команда «МА» приложит все усилия для организации концерта мечты.



Разумеется, финальное слово останется за выбранным вами артистом.



Чтобы любимец публики с большей вероятностью захотел осчастливить жителей Мордовии, пиши «Мордовия Арена ждёт» и отмечай официальные страницы группы или исполнителя в комментариях под этим постом. Если нас много, нас заметят!



А сейчас переходи к опросу по ссылке: https://mrqz.me/koncert

Шоу должно начаться!»