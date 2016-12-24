Школьники Мордовии взяли старт на «Артек»

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Более, чем в 35 000 школ в России пройдут отборочные «школьные этапы» всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика». Участники конкурса, ребята от 10 до 17 лет, прошедшие первые этапы чтецких состязаний в своем классе, теперь прочитают вслух со школьной сцены отрывки из любимых прозаических произведений своим одноклассникам, учителям, родителям.
Главная задача конкурса - дать подросткам поделиться своими впечатлениями о любимых произведениях, создать активное читательское сообщество, выразить себя через чтение и показать детям и взрослым, что читающие дети есть, и их - много!
Школьный этап конкурса проходит в самых разных школах по всей стране - от больших городских, до малокомплектных сельских. Принимают участие в конкурсе даже ребята, которые живут в крохотных поселениях высоко в горах в Дагестане или на Дальнем Востоке.
Трое ребят из каждой школы, выбранные жюри, отправятся в следующий - районный этап конкурса. Победители же региональных этапов получат путевки в Международный детский центр «Артек». Там победители региональных туров со всей страны встретятся в мае на отборочных соревнованиях перед всероссийским полуфиналом и финалом. Оценивать выступления чтецов будут звезды кино, театра, литературы. Команда «Живой классики» подготовила для талантливых подростков специальную программу - встречу с театральными педагогами, писателями, артистами и блогерами.
Победители всероссийского и международного конкурса (он проходит параллельно с российским в 83 странах мира) выступят на суперфинале конкурса во время всероссийской акции «День чтения вслух». Талантливых чтецов будут слушать преподаватели одного из самых известных театральных ВУЗов в стране - театрального института имени Бориса Щукина. Лучшие из лучших получат возможность приоритетного поступления на актерский факультет.
Конкурс «Живая классика» появился больше 10 лет назад. Его цель - дать возможность читающим подросткам ярко заявить о себе, продемонстрировать другим детям и взрослым свой выбор чтения. Ежегодно во всем мире - во всех регионах России и 83 странах мира - в конкурсе принимает участие около 2 миллионов подростков.
В 2022 году у конкурса появятся новые партнеры и номинации. В том числе, победители конкурса получат возможность записать аудиоверсии книг для приложения «НЭБ «Свет».
Конкурс проводит фонд «Живая классика» под патронатом Министерства просвещения Российской Федерации при поддержке Фонда президентских грантов.
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