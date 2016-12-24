Переселенцы из аварийных домов в Мордовии жалуются на проблемы в новых квартирах

Представители регионального отделения Народного фронта проводят в Республике Мордовия мониторинг многоквартирных домов, построенных по программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда. В ходе рейдов общественники услышали от новоселов множество претензий, касающихся недостатков предоставленного жилья. С целью оказания содействия в решении выявленных проблем представители Народного фронта обратились к главе Мордовии Артёму Здунову.

Жители трехэтажного дома № 23 на улице Ленина в поселке Комсомольский Чамзинского района рассказали общественникам, что на кухне не включаются газовые плиты, в них также отсутствуют противни и решетки. Должным образом не прикреплена и сантехника. В пристрое одной из квартир на первом этаже протекает крыша. Из-за этого на стенах и потолке образовались темные пятна. Не все в порядке оказалось и в подъезде дома: концы лестничных перил вместо округлений имеют острые края. Но больше всего переселенцы негативно восприняли отсутствие в новом доме балконов, которые, по их мнению, крайне необходимы для хранения вещей и сушки белья.

Недолго радовались новоселью и в многоквартирном доме № 37 по улице Фурманова в Саранске. Их настроение портит шум в радиаторах отопительной системы, низкая температура воздуха в угловых квартирах на первом этаже и слабо установленные водопроводные краны. По этой причине возникают протечки, из-за которых приходится часто вызывать мастеров. Кроме того, люди готовят пищу без газовой плиты, так как в многоэтажке до сих пор нет газа. Для его пуска требуется заселение 90% собственников.

Претензии поступили и от жильцов саранского многоквартирного дома № 52 на улице Первая Набережная. На фундаменте новостройки участники рейда обнаружили большое количество трещин и рассыпающийся бетон. Жильцы также рассказали, что при подаче горячей воды трубы в квартирах деформировались. Оказалось, что было установлено оборудование большей мощности, чем было запланировано. Поэтому в зимний период вода постоянно перегревается.

Чтобы сохранить комфортную температуру в квартирах дома № 92 на улице Карла Маркса в Рузаевке, жильцы первых этажей просят утеплить перекрытия полов со стороны подвального помещения. Эксперты считают: теплоизоляция решит данную проблему во всех помещениях нового объекта.

В поселке Ромоданово Ромодановского района по улице Маяковского, 1б на момент рейда строительные работы практически не велись, хотя срок сдачи объекта запланирован на май 2022 г.

«Выявленные в ходе мониторинга недостатки говорят о том, что зачастую подрядчики, да и контролирующие органы, не спрашивают мнения участников программы переселения о качестве жилья. А диалог необходим и на стадии проектирования, и в ходе строительства, и после его завершения. Тогда и недостатков будет меньше», - прокомментировал модератор тематической площадки Народного фронта «Жилье и городская среда» в Республике Мордовия Олег Каштанов.