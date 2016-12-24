Что делать, если закончился срок аренды недвижимого имущества

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Гражданским кодексом Российской Федерации установлено, что права на имущество, подлежащие государственной регистрации, возникают, изменяются и прекращаются с момента внесения соответствующей записи в государственный реестр, если иное не установлено законом.
Многие арендаторы и собственники недвижимости ошибочно полагают, что, если закончился срок действия аренды, значит запись в Едином государственном реестре недвижимости уже не действует. Чаще всего собственник наталкивается на обременение в виде аренды, о котором он забыл, в самый неподходящий момент, например, при заключении сделки купли-продажи.
Управление Росреестра по Республике Мордовия информирует, что записи об аренде в ЕГРН по истечении срока аренды не погашаются автоматически и остаются в реестре, пока стороны не обратятся с заявлением о погашении.
«Если аренда была прекращена, но ни одна из сторон не обратилась с заявлением о расторжении договора, в выписке из ЕГРН будет указано наличие фактически не существующего обременения. Кроме того, регистрация нового договора аренды с иным арендатором при наличии непогашенной записи об обременении будет приостановлена на основании пункта 3 части 1 статьи 26 закона о регистрации», – отметила руководитель Управления Росреестра по Республике Мордовия Светлана Балескова.
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