В ФАПе села Гузынцы Мордовии температура не поднимается выше 12 градусов

Представители Народного фронта в Республике Мордовия обратились в региональное министерство здравоохранения с просьбой о проведении капитального ремонта или установке нового модульного фельдшерско-акушерского пункта в селе Гузынцы Большеберезниковского района. В настоящее время медицинская помощь населению оказывается в старом здании, где температура не поднимается выше 12 градусов.

В 2006 г. сельский ФАП переехал в старое здание бывшей школы. С тех пор два огороженных шкафами помещения отапливаются электрическим обогревателем, но и он не всегда спасает. После работы его отключают, и до следующего дня помещение успевает охладиться.

На момент рейда общественников температура воздуха в кабинетах не поднималась выше 12 градусов. Из-за этого медицинские процедуры проводятся в основном в верхней одежде. Часто приходится освобождать одну руку для уколов или измерения давления. Это создает ощущение дискомфорта.

В здании также отсутствуют водоснабжение и теплый туалет. Воду приходится носить ведром из деревенского колодца. Кроме всего прочего, помещение находится в неудовлетворительном состоянии: мебель давно устарела, нет необходимого современного оборудования и медикаментов. От потолка отходит обшивка и просматриваются огромные щели, старые обои тоже пора обновить.

Вызовы у фельдшера Гузынского ФАПа – почти каждый день. Надежда Суродеева работает в селе уже 43 года. В любую погоду, днем или ночью спешит она на помощь заболевшим. Сейчас на обслуживании у сельского фельдшера числятся 130 взрослых и 9 детей. Кроме приема и похода по вызовам, медик занимается еще прививками от новой коронавирусной инфекции. В селе провакцинировано почти 80% населения.

«Во время встречи с главой нашей республики общественники уже поднимали вопрос ремонта сельских фельдшерско-акушерских пунктов. Народный фронт выступил с инициативой ремонта конкретных медучреждений, которые первым делом нуждаются в обновлении. Хочется еще раз обратиться к властям разных уровней, чтобы те пристальнее обращали внимание на такие важные места на селе, потому что сюда обращаются в основном пенсионеры и дети. Мы уже направили письмо в региональный минздрав с просьбой, чтобы Гузынский ФАП был оборудован всеми благами цивилизации и работал в условиях необходимого температурного режима», – прокомментировала член регионального штаба Народного фронта в Республике Мордовия Ольга Веретенникова.