С 3 февраля пенсионеры начнут получать пенсии, проиндексированные до 8,6%

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Неработающие пенсионеры начнут получать проиндексированные выплаты по обычному графику с 3 февраля. Вместе с пенсией за февраль они также получат доплату за январь с учетом доиндексации пенсии с 5,9% до 8,6%. Все выплаты придут автоматически, обращаться в Пенсионный фонд за ними не нужно.
Напомним, страховые пенсии 30,8 млн. неработающих пенсионеров проиндексированы на 8,6% – выше уровня инфляции за 2021 год, которая по данным Росстата составила 8,4%. В Мордовии индексация коснулась 178 тысяч 291 получателя страховой пенсии.
С 1 января выплаты были увеличены на 5,9%, а с 1 февраля, в соответствии с изменениями федерального законодательства, дополнительно проиндексированы до 8,6%. В результате повышения страховая пенсия по старости неработающих пенсионеров в республике увеличилась в среднем на 1 330 рублей в месяц, ее средний размер теперь составляет 16 842 рубля.
У каждого пенсионера прибавка после индексации индивидуальна и зависит от размера получаемой пенсии.
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