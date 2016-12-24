Жители Мордовии примут участие во всероссийском «Дне чтения»

Сегодня, 1 февраля, стартует новый сезон крупнейшего в России проекта по поддержке чтения - конкурса юных чтецов «Живая классика». Впервые в этом году конкурс объединит не только детей, но и взрослых во всероссийскую акцию «День чтения вслух».

В конкурсе юных чтецов принимают участие дети и подростки 10-17 лет из всех регионов России. Участники конкурса выбирают и читают вслух отрывок из прозаического произведения продолжительностью от 3 до 4 минут, сначала в классе и школе, а затем - уже на районных и региональных этапах. Параллельно с всероссийским этапом конкурса проходит и международный - русскоязычные дети в 83 странах мира также соревнуются в чтении вслух! В мае победители региональных финалов всей страны встретятся в «Артеке» на отборочных соревнованиях перед всероссийским полуфиналом и финалом. В жюри финала - звезды кино, театра, литературы.

Финалисты конкурса выступают на огромной сцене - Артек-арене - перед 4000 зрителей! А суперфинал конкурса, где выберут 5 лучших чтецов мира, пройдет на сцене первого Всероссийского дня чтения вслух в Москве в июле 2022 года.

«В этом году впервые состоится всероссийский «День чтения вслух». Участвуют все желающие. Читать будем любимые книги - в парках, на вокзалах, в общественном транспорте и т.д. А ещё в этом году мы решили привлечь к активному участию в проекте тех, кто до сих пор только помогал юным чтецам готовиться к конкурсу, - родителей, учителей. Для них появились собственные номинации в конкурсе и возможность соревноваться и побеждать, подавая пример подросткам», - поделилась президент фонда «Живая классика» Марина Смирнова.

Конкурс появился больше 10 лет назад. Его цель - дать возможность читающим подросткам ярко заявить о себе, продемонстрировать другим детям и взрослым свой выбор чтения. Ежегодно во всем мире - во всех регионах России и 83 странах мира - в конкурсе принимает участие около 2 миллионов подростков.

В 2022 году, впервые в истории конкурса, появилась и номинация для читающих учителей - педагоги из разных регионов России также будут состязаться в чтении отрывков прозы, сначала на онлайн-этапах, а затем - вживую. Подробности о педагогическом конкурсе - http://teachers.liveclassics.ru/

Все участники конкурса «Живая классика» получают призы от партнеров, а более 250 ребят - победителей региональных финалов - путевку на 3 недели в самый известный детский лагерь мира «Артек». В течение конкурса талантливых чтецов также отсматривают преподаватели театрального института им. Щукина, лучшие из старшеклассников получают преференции при поступлении в творческие институты - многие участники «Живой классики» уже стали студентами и выпускниками ведущих вузов страны.

В 2022 году у конкурса появятся новые партнеры и номинации. В том числе, победители конкурса получат возможность записать аудиоверсии книг для приложения «НЭБ «Свет».

В течение года для участников программ фонда «Живая классика» также действуют специальные программы поддержки – с ними занимаются преподаватели театрального мастерства, проводятся встречи с писателями, литературными критиками, работает «Детская редакция «Живой классики», где можно попробовать себя в роли журналиста и литературного обозревателя, и другие программы. Ребята из разных уголков мира проводят телемосты и обсуждают любимые книги, рассказывают друг другу о том, чем они интересуются и как проводят время.

Конкурс проводит фонд «Живая классика» под патронатом Министерства просвещения Российской Федерации при поддержке Фонда президентских грантов.