Почти 12% опрошенных жителей Мордовии пожаловались на трудности с дозвоном в медучреждения

Народный фронт представил промежуточные итоги онлайн-опроса о качестве медпомощи в период распространения коронавирусной инфекции. Респондентов попросили ответить на вопросы о вакцинации, времени дозвона на горячие линии и бесплатном лекарственном обеспечении.

Так, исследование показало, что 11,8% опрошенных жителей Мордовии потратили несколько часов, чтобы дозвониться в медучреждения. Данные опроса были озвучены Президенту РФ, лидеру Народного фронта Владимиру Путину на совещании с членами правительства.



Больше всего опрошенных жителей Мордовии (58,8%) звонили по поводу помощи в медицинские организации и на региональную горячую линию по номеру 8 (800) 100-46-60. При этом 11,8% потратили на это несколько часов или вовсе не смогли дозвониться. А вот 23,5% указали, что дозвонились сразу, потратив на ожидание оператора менее трех минут.



По итогам обращения проблема решилась у 76,5% респондентов. Не получили ответ на свой вопрос 5,9%, столько же не смогли записаться к врачу, так как не дозвонились на нужную линию.



Большинство из числа опрошенных (78,4%) ответили, что уже вакцинировались или проходят вакцинацию. Главной мотивацией граждане назвали необходимость защитить себя и свою семью от тяжелых последствий инфекции – 61,8%, просьбу работодателя или друзей – 29,4%. Среди тех, кто от нее отказался, 42,9% – имеют антитела, 14,3% – опасаются побочных эффектов, а 21,4% – имеют противопоказания к вакцинации.



«После получения результатов опроса мы взяли на контроль работу всех телефонных линий по оказанию медпомощи гражданам с симптомами коронавируса. Теперь мы регулярно проводим проверку связи. В настоящее время она работает как положено, однако из-за роста числа заболевших время подключения немного увеличилось. Мы продолжим контролировать эту сиуацию», – отметила модератор тематической площадки Народного фронта «Здравоохранение» в Республике Мордовия Наталья Зубова.