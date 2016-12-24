Минздрав России представил памятку для людей с легким или бессимптомным течением COVID-19

Жители Мордовии могут ознакомиться с рекомендациями Министерства здравоохранения по ссылке: static-0.minzdrav.gov.ru/system/attachments/attaches/000/059/203/original/pamyatka_amb_covid19_250122.pdf?1643175558

Памятка разделена на пять смысловых блоков для разных категорий граждан, а также отдельно для детей.

В частности тем, кто недавно привился, ревакцинировался или переболел ковидом менее полугода назад, при бессимптомном течении врачи советуют оставаться на самоизоляции. Лечение в таком случае не требуется, но стоит мерить температуру хотя бы раз в сутки.

Тем, у кого симптомы все же проявились, следует:

- изолироваться (по возможности в отдельной комнате, чтобы не заразить членов семьи);

- оформить больничный;

- регулярно проветривать помещение;

- соблюдать питьевой режим;

- измерять температуру не реже 3 раз в сутки;

- использовать симптоматическое лечение, но не принимать антибиотики самостоятельно.

При появлении отдышки или при температуре выше 38 градусов, которая держится дольше двух дней, необходимо вызвать скорую или проконсультироваться со специалистом по номеру 122.

Те же рекомендации актуальны для людей, находящихся в группе риска. Однако они должны следовать лечению, назначенному врачом и, если были назначены препараты на регулярной основе, принимать их в той же дозировке.

Непривитым гражданам следует оставаться дома и проконсультироваться со специалистами по номеру 122. А при ухудшении состояния позвонить в службу скорой помощи.

Если заболел ребенок, родителям необходимо:

- оставить его дома;

- проконсультироваться со специалистами по номеру 122;

- не заниматься самолечением, не использовать антибиотики без назначения педиатра;

- в случае ухудшения состояния вызвать скорую помощь.

В пятом завершающем блоке Минздрав РФ советует продолжать соблюдать профилактические меры: носить медицинские маски и перчатки, чаще и тщательнее мыть руки, избегать многолюдных мест и соблюдать социальную дистанцию.

«Коронавирус в организме каждого человека ведет себя по-разному. Механизм развития заболевания очень сложный и индивидуальный. Кто-то не может выздороветь без госпитализации или даже реанимационной помощи. А кто-то болеет в легкой форме или бессимптомно. Многие граждане не знают, что делать, почувствовав недомогание и, к сожалению, распространяют вирус, заражая других. Мы понимаем, что полноценную рекомендацию может дать только медицинский работник. Но тот объем заболеваний, который надвигается, не позволит организовать выход врача к каждому заболевшему. Поэтому организуются контакт-центры, усилена работа службы «122», а также Минздрав выпустил подробную памятку для граждан на случай заболевания COVID-19 или выявления подозрения на это заболевание. Советую всем ознакомиться и, главное, следовать этим рекомендациям», – поделился мнением главный внештатный эпидемиолог Минздрава РМ Михаил Чумаков.

Источник - https://izvmor.ru