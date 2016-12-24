Органы власти Мордовии все чаще взаимодействуют с населением через соцсети

Сегодня в регионах России активно ведется работа по созданию и развитию официальных пабликов органов власти и бюджетных учреждений в социальных сетях. Главная цель этой работы – повышение эффективности и удобства коммуникации с населением. Все больше россиян обращаются в профильные ведомства с помощью соцсетей. Основными площадками для взаимодействия стали «ВКонтакте», «Одноклассники», Instagram и Facebook.

«Больше всего госорганов и госорганизаций представлено во «ВКонтакте» – почти 40 тыс. пабликов (57%), еще 14 тыс. в «Одноклассниках» (20%). В зарубежных соцсетях их значительно меньше. По ситуации на январь этого года у пабликов органов власти и бюджетных учреждений, по нашим оценкам, совокупно 55 млн подписчиков», – рассказал заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы» Андрей Цепелев.

С развитием официальных пабликов органам власти по поручению Минцифры РФ помогает АНО «Диалог». В субъектах эта задача легла на плечи Центров управления регионами. В Мордовии на сегодняшний день все министерства и районные администрации имеют свои паблики и аккаунты.

«При этом они заведены в систему «Инцидент Менеджмент», которая облегчает работу с обращениями граждан в соцсетях, – поделился руководитель ЦУР Республики Мордовия Андрей Барашихин. – За прошедший год мы совместными усилиями обработали больше 24,5 тыс. таких обращений».

Вместе с заявками, поступившими через портал «Госуслуги», общее количество составило 40 229 обращений за 2021 год. В России за этот период органы власти рассмотрели больше 10 млн жалоб и вопросов.

Также специалисты ЦУР проводят обучающие встречи для представителей органов власти, которые занимаются ведением официальных пабликов. В Мордовии на базе Центра управления регионом в прошлом году прошли 24 семинара, где сотрудники министерств и администраций узнали, как правильно оформить паблики и страницы в соцсетях, как создавать посты, общаться с подписчиками и т. д.

АНО «Диалог» подготовил список рекомендаций для ведения официальных аккаунтов местных властей – это использование живого небюрократического языка в постах и качественный визуальный контент, также включающий видеоролики. Дополнительным преимуществом является проведение прямых эфиров с губернаторами, министрами, чиновниками и главами районов.

Совместная работа ЦУР и органов власти по развитию официальных пабликов в этом году будет продолжаться.

Источник: «Известия Мордовии»