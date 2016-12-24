В России определен список противопоказаний для вакцин от COVID-19

Минздрав РФ утвердил перечень противопоказаний к вакцинации от коронавируса. Соответствующий приказ подписал Министр здравоохранения России Михаил Мурашко. В список вошли бессрочные, временные и ограничения для определенных групп людей.

«С момента появления первой вакцины от ковида люди успели придумать множество мифов о противопоказаниях и побочных эффектах, ни один из которых, конечно же, не имеет ничего общего с действительностью, – поделился мнением главный внештатный эпидемиолог Минздрава РМ Михаил Чумаков. – К сожалению, немало наших граждан верит в эти байки, ставя тем самым под угрозу свои жизни и жизни своих близких. Минздрав России своим приказом утвердил официальный список противопоказаний для вакцинации против ковида. Раньше этот список входил в инструкции по применению вакцин. Уровень федерального приказа, утвержденного в Министерстве юстиции РФ, надеюсь будет более убедительным фактом, и это поможет противникам вакцинации открыть глаза и наконец привиться от коронавируса. Сейчас, на пороге новой волны, это жизненная необходимость стоит остро, как никогда. На сегодняшний день в Мордовии доступны Спутник V, Спутник Лайт, Эпиваккорона и Ковивак. Эффективность всех этих вакцин доказана на практике. И теперь любой желающий может лично ознакомиться со списком противопоказаний к каждому препарату, прежде чем принять решение. Но хочу еще раз отметить, что принять это решение и привиться нужно обязательно и как можно быстрее. Осталось немного времени, но пока есть шанс проявить сознательность и избежать катастрофических последствий, которые может принести в нашу республику новый штамм коронавируса».

К бессрочным противопоказаниям Минздрав России относит наличие аллергии, гиперчувствительность к компонентам препаратов, а также тяжелые поствакцинальные осложнения после предыдущей прививки: анафилактический шок, тяжелые генерализированные аллергические реакции, судорожный синдром, температура тела выше 40 градусов, гиперемия или отек в месте инъекции.

«В данном перечне, конечно же, присутствуют и временные ограничения для введения вакцины, – разъясняет замминистра здравоохранения РМ Ольга Кшняйкина. – Это любые обострения хронических заболеваний, это острые инфекционные заболевания. Данный вид ограничений определяет медицинские противопоказания на определенный временной интервал, от 2 до 4 недель. И любые острые вирусные или инфекционные заболевания, которые протекают в легкой форме. В этом случае медицинский отвод дается на определенное время до нормализации температуры тела».

Также в списке представлены ограничения для определенных групп людей. Например, Эпиваккорона и Ковивак противопоказаны людям со злокачественными образованиями. Отдельные ограничения имеются для беременных, пожилых и несовершеннолетних граждан.

Полный перечень доступен по ссылке: publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202201170016

При этом каждая вакцина имеет свою инструкцию по медицинскому применению, в которых указываются конкретные противопоказания.