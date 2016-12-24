Сервис «Личный кабинет» поможет гражданам воспользоваться услугами Росреестра

«Личный кабинет» на официальном сайте Росреестра позволяет гражданам в режиме онлайн увидеть информацию о принадлежащих им объектах, узнать их кадастровый номер, кадастровую стоимость и сведения о правах.

«Личный кабинет» – это не только информационный ресурс, но и специальный сервис, где собственник недвижимости может воспользоваться услугами Росреестра, направить заявление о регистрации прав или запрос о предоставлении сведений, содержащихся в ЕГРН.

Вход в личный кабинет осуществляется через Единую систему идентификации и аутентификации на портале Госуслуг, и при заполнении форм запросов данные о заявителе и объекте заполняются автоматически, что упрощает процесс оформления обращений и исключает внесение неверных данных.

«Сервис «Личный кабинет» – это удобная альтернатива обращению в МФЦ. С помощью понятной навигации происходит комфортное взаимодействие правообладателя объекта недвижимости и органа регистрации прав», – отметила руководитель Управления Росреестра по Республике Мордовия Светлана Балескова.