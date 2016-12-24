Сотрудники Росреестра и Кадастровой палаты Мордовии активно участвуют в донорском движении

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По инициативе Молодежного совета сотрудники Росреестра и Кадастровой палаты Республики Мордовия в очередной раз приняли участие в акции по безвозмездной сдаче крови.
На протяжении ряда лет работники активно участвуют в донорском движении, о чем красноречиво свидетельствуют многочисленные благодарности от руководства Мордовской республиканской станции переливания крови. В коллективе региональной Кадастровой палаты в должности ведущего инженера отдела ведения архива трудится Почетный донор России Ирина Зотова.
«Быть донором - значит понимать, что твоя кровь может спасти кому-то жизнь. Человек, который по доброй воле отдает свою кровь, дарит надежду на спасение тому, кто попал в тяжелую ситуацию. Ведь само слово «донор» произошло от латинского «дарить». Роль донорства, особенно в нынешний период пандемии, трудно переоценить, поскольку именно благодаря переливанию крови врачи спасают тысячи жизней», - говорит председатель Молодежного совета Кадастровой палаты Мордовии Алина Шаляева.
«В Мордовии один из самых высоких показателей безвозмездного донорства: 23 донора на тысячу человек. Волонтеры в донорстве - очень важное направление добровольчества. Сотрудники Росреестра и Кадастровой палаты вносят весомую лепту в это благородное дело ради спасения людей», - отметила специалист по связям с общественностью Республиканской станции переливания крови Наталья Асанова.
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