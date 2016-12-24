В Большеигнатовском районе по нацпроекту капитально отремонтируют 10 км автодорог

В Большеигнатовском районе по нацпроекту капитально отремонтируют 10 км автодорогСоциум
В 2021 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Большеигнатовском районе Мордовии проведен капитальный ремонт участков дороги «с. Большое Игнатово – с. Вармазейка» протяженностью 4,7 км, «с. Большое Игнатово – с. Атяшево» - 5 км, «с. Большое Игнатово – с. Атяшево» с. Андреевка (дорога по ул. Первомайская, протяженностью 1,3 км).
По национальному проекту «Жилье и городская среда» благоустроены дворовые территории многоквартирных жилых домов № 8 по улице Новая и № 2 по улице Школьная в селе Большое Игнатово. Асфальтированы проезды, установлены беседки, урны.
Благодаря реализации подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» расселено 16 квартир из 4-х домов – ул. Ленина, 3; Школьная, 13; ул. Октябрьская, 7; ул. Советская, 13.
В наступившем 2022 году будет продолжена реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в районе. Запланирован капитальный ремонт 10 км: 5 км – по направлению Б. Игнатово-Атяшево и 5 км – Б. Игнатово – Старые Селищи.
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