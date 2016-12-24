В 2023 году в Ардатове начнется капитальный ремонт районной больницы

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За долгие годы своего существования Ардатовская районная больница постоянно менялась и совершенствовалась. Строились новые здания, создавались отделения, появлялись талантливые врачи.
Сегодня коллектив лечебного учреждения объединяет 326 сотрудников, в том числе 47 врачей и 176 специалистов среднего медицинского персонала. Выполнять непростую работу медикам 21 века помогают высокие технологии.
За последние годы благодаря реализации национального проекта «Здравоохранение» и региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения районная больница была оснащена самым современным оборудованием. В планах — проведение реконструкции лечебных корпусов.
Так, в 2023 году начнется капитальный ремонт здания больницы, сегодня ведется подготовка документации для реализации этого социально значимого проекта.
— У нас всем жителям оказывается квалифицированная помощь, — отмечает главный врач Ардатовской ЦРБ Виктор Трофимов, — но если требуются высокотехнологичные операции, пациенты своевременно направляются в республиканские центры города Саранска.
Широко используется санитарная авиация. Этому направлению, кстати, уделяется особое место в реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения. Первым пациентом в Мордовии, который транспортировался медицинским вертолетом, была жительница именно Ардатовского района.
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