Глава Мордовии - активу ОНФ: «Вы предлагаете очень рациональные вещи»

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Глава Мордовии Артём Здунов 17 января встретился с активом регионального отделения Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию». Во встрече приняли участие члены кабинета министров во главе с Председателем Правительства республики Владимиром Сидоровым. Общественные предложения, с которыми выступили представители ОНФ, будут взяты на особый контроль.
Глава Мордовии напомнил, что Общероссийский народный фронт, созданный по инициативе Президента страны Владимира Путина, в прошлом году отметил 10-летие и стал значимой общественной структурой, вокруг которой объединяется много людей.
«Общественный контроль нам очень помогает - и мне как Главе республики, и Правительству, поэтому я призываю расширять это взаимодействие, в том числе с помощью экспертного клуба «Моя Мордовия», - отметил Артём Здунов.
В числе приоритетных направлений совместной работы Глава Мордовии назвал общественный контроль за реализацией национальных проектов, борьбу с коррупцией и неэффективными тратами государственных средств.
Сопредседатель регионального штаба ОНФ Олег Каштанов рассказал об итогах работы в 2021 году, о том, какие проблемы удалось решить. Одна из чувствительных сфер - медицина, особенно это актуально для жителей сельской местности. ОНФ помогает отстаивать права жителей глубинки на доступную и качественную медицинскую помощь.
«Мы помогли добиться ремонта ФАПа в селе Петровка Дубенского района, решить вопрос с фельдшером в селе Селищи Атяшевского района», - отметил Олег Каштанов. Министр здравоохранения республики подтвердил важность работы учреждений первичного звена для жителей районов республики.
«В рамках нацпроекта уделяется большое внимание модернизации инфраструктуры первичной медицинской помощи. В 2020 году в Мордовии создано 4 новых ФАПа и произведена замена 70 ФАПов и одной врачебной амбулатории. В 2021 году установлены и оснащены современным медицинским оборудованием две новые врачебные амбулатории в с. Береговые Сыреси Ичалковского района и в п. Тургенево Ардатовского района. Эту работу мы будем продолжать», - сказал Олег Маркин.
Глава Мордовии поставил задачу держать вопрос организации первичной медицинской помощи на селе на самом пристальном контроле, активнее привлекать к работе мобильные медицинские комплексы.
Активисты ОНФ вынесли на рассмотрение целый ряд общественных предложений, важных для жителей республики. В их числе - приём платежей по оплате коммунальных услуг без взимания банковской комиссии. Артём Здунов дал поручение Правительству проработать этот вопрос. Также речь шла об обеспечении кадрами сельских лечебных учреждений - здесь ставка будет сделана на программу «Земский доктор».
Ещё одна сфера, где традиционно много нерешенных проблем, - это ЖКХ и благоустройство. Представители ОНФ обозначили важность рекультивации саранского полигона бытовых отходов. По информации вице-премьера Игоря Чадова, создание нового полигона стоит в планах на 2025 год, но уже в ближайшие годы снизить объемы твёрдых бытовых отходов позволит ввод в строй мусоросортировочного комплекса в Саранске.
В рамках нацпроекта будет решаться вопрос модернизации сетей водоснабжения в районах республики и в Саранске.
Кроме того, на встрече были обозначены проблемы с уличным освещением в некоторых населенных пунктах Мордовии, а также необходимость повышения контроля за качеством строительства и ремонта дорог, обеспечения качественной теплоизоляции надземных труб для снижения теплопотерь, установки светофора на нерегулируемом пешеходном перекрёстке по улице Севастопольской в Саранске.
Подводя итоги встречи, Глава Мордовии поблагодарил общественников за активную гражданскую позицию. «Вы предлагаете очень рациональные вещи, будем искать механизмы для решения поставленных вами вопросов», - подчеркнул Артём Здунов.
Встречи с активом ОНФ будут проводиться на регулярной основе.
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Артём Здунов посетил гала-концерт фестиваля «Шумбрат, Мордовия»
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