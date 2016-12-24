Студенческие отряды Мордовии проводят акцию «Снежный десант РСО»

«Будем работать все вместе!»
Глава Мордовии пожелал новому мэру Саранска удачи и успехов
«Снежный десант РСО» – всероссийская патриотическая акция. Ежегодно ее участниками становятся более 7 тысяч студентов вузов страны, бойцы движения «Российские студенческие отряды». Цель акции – оказание добровольцами безвозмездной помощи жителям населенных пунктов. В первую очередь – в уборке снега. Обычно акция длится несколько дней. За это время молодые люди помогают как жителям, так и коммунальным службам с их работой.
15 января студенты, вооружившись лопатами, направили свои силы для помощи детским садам, инвалидам и ветеранам, а также детям с нарушением слуха в борьбе со снежной стихией. Акцию в нашем регионе открыл студенческий педагогический отряд «Единение», базирующийся в Саранском кооперативном институте, который справился с большим фронтом работ. Бойцы убирали снег у двух корпусов Школы-интерната для детей с нарушением слуха на проспекте 50 лет Октября и на улице Розы Люксембург.
«Снежный десант РСО» в республике проводится уже несколько лет, ребята из года в год помогают учреждениям и тем, кто в этом нуждается. Сами же бойцы «Единения» говорят, что участие в подобных акциях позволяет не только помочь жителям региона, но и стать более сплоченной командой.
Поделиться в соц. сетях:
Глава Мордовии пожелал новому мэру Саранска удачи и успехов
Выпускники мордовского университета смогут войти в кадровый резерв Администрации Саранска
В ПФО создали уникальный аудиовизуальный альбом
Вакцинация от коронавируса будет доступна жителям Мордовии и в период новогодних праздников
Повышение зарплат в Мордовии станет для органов власти республики ключевым направлением работы
Нового градоначальника утвердили в должности на сессии горсовета
В уголовном деле бывшего Министра целевых программ РМ появился новый эпизод
Водитель сам остановил патрульный автомобиль и попросил о помощи
Заезжий торговец из Москвы показал табачной лавке в Саранске «фокус» на 120 тысяч рублей