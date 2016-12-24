Олимпийский совет Мордовии - победитель первого конкурса президентских грантов 2022 года

Подведены итоги первого конкурса президентских грантов 2022 года. 19 НКО Мордовии получат поддержку на сумму 20 млн руб. В их числе - Олимпийский совет республики с проектом «Рыбалка без границ». Размер гранта составит свыше 2 млн руб. Цель - создание уникальной инклюзивной инфраструктуры с доступной средой для людей с ограниченными возможностями здоровья, позволяющей им заняться спортивной и любительской рыбалкой в безопасных и комфортных условиях.



В этот раз на президентские гранты претендовали свыше 10 тысяч проектов из всех 85 регионов страны. В результате победителями конкурса стали 1 942 организации, а общая сумма поддержки составляет 4 млрд 35 млн рублей.

Старший советник Главы РМ, президент Олимпийского совета региона Владимир Киреев: «Большой резерв поддержки некоммерческих организаций заложен в привлечении грантов благотворительных фондов. Это было отмечено и Главой Мордовии Артёмом Здуновым в Послании Государственному Собранию региона. В частности, он говорил об увеличении числа заявок, обеспечении их сопровождения на конкурсной основе.

Олимпийский совет Мордовии ежегодно является участником конкурсов Фонда президентских грантов, Благотворительного Фонда Владимира Потанина. Не раз Совет был в числе грантополучателей. Совместный проект с региональным отделением ДОСААФ России Республики Мордовия «Вахта памяти. Никто не забыт, ничто не забыто» стал победителем конкурса Президентских грантов в 2020 году. Около 1000 заброшенных могил участников Великой Отечественной войны было благоустроено по всей Мордовии.

Ранее Советом также был реализован проект «Студенческая лига по фигурному катанию на коньках», участниками которого выступили студенты факультетов и институтов МГУ им. Н.П. Огарева».



