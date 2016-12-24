ФАПам разрешили продавать лекарства без отдельной лицензии

С 1 января текущего года ФАПы могут продавать лекарства без необходимости получать отдельную лицензию. Эта мера призвана решить проблему доступности медикаментов на селе и не допустить случаи, когда в ближайшую аптеку приходится ездить за десятки километров.

Ранее с предложением упростить лицензирование продажи лекарств сельскими медиками в ФАПах выступил Народный фронт. Руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов отметил, что инициатива родилась в том числе после анализа обращений на Прямую линию с Президентом. Он поблагодарил Минздрав за оперативное решение проблемы с юридической точки зрения и отметил, что в регионах продолжится работа по оперативному обеспечению людей лекарствами.

В ближайшие несколько месяцев общественники проверят населенные пункты, где нет аптек, но есть ФАПы, опросят сотрудников медучреждений и местных жителей о доступности лекарственных средств. После этого они обратятся к губернаторам с просьбой ускорить процесс лицензирования фельдшерско-акушерских пунктов и сообщат о выявленных проблемах.